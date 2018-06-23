Мексиканцы и корейцы устроили карнавал в Ростове

Болельщики сборных Мексики и Кореи организовали совместный карнавал на улицах Ростова. Именно в этом городе проходит игра группового этапа чемпионата мира между корейцами и мексиканцами.

- Это просто фантастика, мы собрались все здесь, чтобы поддержать нашу сборную... что, корейцы тоже здесь? Отважные ребята! Нас тут больше 12 тыс. человек... ну и несколько корейцев, - цитирует "Интерфакс" одного из мексиканских фанатов. - Думаю, счет сегодня будет 4:0 или больше.

- Мы присоединились к проходу мексиканских болельщиков, потому что это круто, - сказал один из корейцев. - С нами все фотографируются, все позитивно, атмосфера пропитана дружелюбием и любовью, и это касается и самого города.

Все о чемпионате мира-2018 по футболу: турнирное положение,

календарь турнира, расписание матчей по группам, датам и городам