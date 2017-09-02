Мексика вышла на чемпионат мира-2018

Сборная Мексики обыграла Панаму в матче отборочного турнира чемпионата мира-2018 - 1:0. Единственный гол в этой встрече забил нападающий ПСВ Ирвинг Лосано.

В еще одном поединке Гондурас обыграл на выезде Тринидад и Тобаго - 2:1. Ранее дубль Маркоса Уреньи принес Коста-Рике выездную победу над США - 2:0.

Эта победа позволила мексиканцам гарантировать для себя выход в финальную часть чемпионата мира-2018. За три тура до завершения отбора Мексика набрала 17 очков. Далее идут Коста-Рика (14 очков), США (8), Гондурас (8), Панама (7) и Тринидад и Тобаго (3). Мексиканцы не опустятся ниже третьего места, так как сборные США и Гондураса в следующем туре играют друг с другом и одновременно не смогут обойти лидера.

Отметим, Мексика стала пятой командой, которая отобралась на чемпионат мира-2018. Ранее участие гарантировали Россия как хозяйка сорвенований, Бразилия, Иран и Япония.

Чемпионат мира-2018

Отборочый турнир

КОНКАКАФ

Мексика - Панама - 1:0 (0:0)

Гол: Лосано, 53.

Тринидад и Тобаго - Гондурас - 1:2 (0:2)

Голы: Лопес, 7 (0:1). Элис, 16 (0:2). Джонс, 67 (1:2) - с пенальти.