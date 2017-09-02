Мексика вышла на чемпионат мира-2018

Сборная Мексики обыграла Панаму в матче отборочного турнира чемпионата мира-2018 - 1:0. Единственный гол в этой встрече забил нападающий ПСВ Ирвинг Лосано.
В еще одном поединке Гондурас обыграл на выезде Тринидад и Тобаго - 2:1. Ранее дубль Маркоса Уреньи принес Коста-Рике выездную победу над США - 2:0.
Эта победа позволила мексиканцам гарантировать для себя выход в финальную часть чемпионата мира-2018. За три тура до завершения отбора Мексика набрала 17 очков. Далее идут Коста-Рика (14 очков), США (8), Гондурас (8), Панама (7) и Тринидад и Тобаго (3). Мексиканцы не опустятся ниже третьего места, так как сборные США и Гондураса в следующем туре играют друг с другом и одновременно не смогут обойти лидера.
Отметим, Мексика стала пятой командой, которая отобралась на чемпионат мира-2018. Ранее участие гарантировали Россия как хозяйка сорвенований, Бразилия, Иран и Япония.
Чемпионат мира-2018
Отборочый турнир
КОНКАКАФ
Мексика - Панама - 1:0 (0:0)
Гол: Лосано, 53.
Тринидад и Тобаго - Гондурас - 1:2 (0:2)
Голы: Лопес, 7 (0:1). Элис, 16 (0:2). Джонс, 67 (1:2) - с пенальти.
Дополнительная информация
http://football.sport-express.ru/world/tables/2018/qualify/concacaf/
- Сборная России (футбол)
- ПСВ
- Сборная Японии (Футбол)
- Сборная США (футбол)
- Сборная Бразилии (футбол)
- Сборная Ирана (футбол)
- Сборная Мексики (футбол)
- Сборная Коста-Рики (футбол)
- Сборная Гондураса (футбол)
- Сборная Панамы
- сборная Тринидада и Тобаго
- Маркос Уренья
- Ирвинг Лосано