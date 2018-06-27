Мексика – Швеция: прямая трансляция, видео

Сегодня, в среду, национальная команда Мексики проведет заключительный матч группового турнира чемпионата мира-2018. Соперник - Швеция, обе команды сохраняют шансы на 1/8 финала. Мексиканцы и шведы сыграют в Екатеринбурге, их игра начнется в 17.00 по Москве.

"СЭ" проведет прямую трансляцию матча Мексика – Швеция. (ВИДЕО)

Сразу после игры на сайте "СЭ" вас будут ждать хайлайты (видео), комментарии участников встречи и наших ведущих авторов, а также разбор, оценки и мнения экспертов.

Прямой эфир Мексика – Швеция.

Кроме того, на протяжении всего турнира для вас будет работать видеостудия "Спорт-Экспресса" – в ней будут уникальные гости, прямые включения из городов, принимающих чемпионат мира. Каждый день вас ждут 16-18 часов прямого эфира. Подключайтесь – будет интересно!