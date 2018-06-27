Мексика - Швеция: прогноз букмекеров

В среду, 27 июня, в Екатеринбурге пройдет матч заключительного тура группового турнира чемпионата мира по футболу-2018. Сборные Мексики и Швеции сыграют на стадионе "Екатеринбург Арена". Начало встречи – 17.00 по московскому времени.

Winline оценивает шансы Мексики на победу с коэффициентом 2,42, на ничью – 3,23, а успех Швеции – 3,20.

Знаешь, кто победит? Коэффициенты Winline – здесь.

Мексика - Швеция: чемпионат мира по футболу, 27 июня 2018, онлайн-трансляция матча - начало в 17.00 (время московское)

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ЧМ-2018: турнирное положение – здесь, календарь матчей и расписание по городам – здесь