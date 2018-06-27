Мексика - Швеция: Гранквист с пенальти удвоил преимущество скандинавов

Сборная Швеции забила второй мяч в ворота Мексики в матче 3-го тура группового этапа чемпионата мира. На 62-й минуте с пенальти отличился экс-защитник "Краснодара" Андреас Гранквист.
C учетом параллельного матча Корея - Германия (0:0) в плей-офф от группы F на данный момент выходят шведы и мексиканцы.
Мексика - Швеция: чемпионат мира по футболу, 27 июня 2018, онлайн-трансляция матча
- Сборная Германии (Футбол)
- Краснодар
- Сборная Кореи (Футбол)
- Сборная Швеции (Футбол)
- Сборная Мексики (футбол)
- Андреас Гранквист