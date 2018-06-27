16:02 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Мексика - Швеция: Эрнандес, Классон и Гранквист сыграют с первых минут


Стали известны стартовые составы на матч группового этапа чемпионата мира между Мексикой и Швецией. С первых минут встречу начнут нападающий Хавьер Эрнандес, хавбек Виктор Классон и защитник Андреас Гранквист.

Состав Мексики: Очоа - Сальседо, Морено, Эррера, Альварес - Лаюн, Гуардадо, Гальярдо - Вела, Эрнандес, Лосано;

Состав Швеции: Ольсен - Лустиг, Линделеф, Гранквист, Аугустинсон - Ларссон, Экдаль, Форсберг, Классон - Берг, Тойвонен.

Мексика - Швеция

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