Прогноз "Фонбет": и Мексика, и Швеция имеют шансы на победу

27 июня на стадионе "Екатеринбург Арена" сборная Мексики встретится со сборной Швеции в рамках третьего тура группы F. Встреча начнется в 17.00 по московскому времени. Директор по маркетингу букмекерской компании "Фонбет" Алина Якиревич рассказала о ставках на этот матч.

Кто победит?

Букмекеры "Фонбет" считают, что выиграет сборная Мексики. На победу мексиканцев можно поставить за 2.40, на ничью – за 3.30, на победу Швеции – за 3.00. Большинство клиентов согласно с прогнозом букмекеров. Среди всех игроков, поставивших на исход матча, 80% выбрали сборную Мексики, 11% – ничью и только 9% – сборную Швеции.

Сколько забьют голов?

"Фонбет" предполагает, что команды забьют меньше трех голов. На тотал меньше 2,5 принимаются ставки с коэффициентом 1.67, на тотал больше 2,5 – с коэффициентом 2.20. Большинство клиентов "Фонбет", наоборот, считает, что матч будет результативным. На тотал больше 2,5 поставили 65% игроков, на тотал меньше 2,5 – 35%.

На что ставят в "Фонбет"?

Самой популярной стала ставка на победу сборной Мексики – ее выбрали 49% клиентов "Фонбет". 27% игроков поставили на то, что мексиканцы не проиграют, 9% – на тотал больше 1,5. На гол сборной Мексики поставили 8% клиентов "Фонбет", 7% игроков предпочли победу мексиканцев с форой (0).

А сколько ставят?

Самая крупная ставка – 200 000 рублей на то, что сборная Швеции не проиграет. В среднем на матч сборных Мексики и Швеции ставят 817 рублей.

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