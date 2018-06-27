Мексика - Швеция: Аугустинссон открыл счет в матче

Сборная Швеции открыла счет в матче 3-го тура группового этапа чемпионата мира против Мексики. На 50-й минуте отличился Людвиг Аугустинссон.



24-летний защитник забил первый гол за национальную команду.



C учетом параллельного матча Корея - Германия (0:0) в плей-офф от группы F на данный момент выходят мексиканцы и шведы.

Мексика - Швеция: чемпионат мира по футболу, 27 июня 2018, онлайн-трансляция матча