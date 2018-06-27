18:11 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Мексика - Швеция: Аугустинссон открыл счет в матче


Сборная Швеции открыла счет в матче 3-го тура группового этапа чемпионата мира против Мексики. На 50-й минуте отличился Людвиг Аугустинссон.

24-летний защитник забил первый гол за национальную команду.

C учетом параллельного матча Корея - Германия (0:0) в плей-офф от группы F на данный момент выходят мексиканцы и шведы. 

Мексика - Швеция: чемпионат мира по футболу, 27 июня 2018, онлайн-трансляция матча 

Мексика - Швеция

 

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