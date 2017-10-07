Мексика одержала волевую победу над Тринидадом и Тобаго в отборе ЧМ

Сборная Мексики в отборочном матче чемпионата мира-2018 обыграла Тринидад и Тобаго - 3:1. Мексиканцы пропустили гол в середине второго тайма от Шахдона Винчестера, но в оставшееся время забили дважды - отличились Ирвинг Лосано, Хавьер Эрнандес и Эктор Эррера.

Мексиканцы, которые ранее обеспечили для себя поездку в Россию в следующем году, продлили серию без поражений до 9 матчей - 6 побед и 3 ничьи. Команда лидирует в группе, имея на счету 21 очко.

Чемпионат мира

Отборочный турнир

Зона КОНКАКАФ

5-й раунд

Мексика – Тринидад и Тобаго – 3:1 (0:0)

Голы: Винчестер, 66 (0:1). Лозано, 78 (1:1). Эрнандес, 89 (2:1). Эррера, 90+4 (3:1).