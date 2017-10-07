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06:34 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Мексика одержала волевую победу над Тринидадом и Тобаго

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Сборная Мексики в отборочном матче чемпионата мира-2018 обыграла Тринидад и Тобаго - 2:1. Мексиканцы пропустили гол в середине второго тайма от Шахдона Винчестера, но в оставшееся время забили дважды - отличились Ирвинг Лосано, Хавьер Эрнандес и Эктор Эррера.

Мексиканцы, которые ранее обеспечили для себя поездку в Россию в следующем году, продлили серию без поражений до 9 матчей - 6 побед и 3 ничьи. Команда лидирует в группе, имея на счету 21 очко.

Дополнительная информация

http://football.sport-express.ru/world/tables/2018/qualify/

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КОММЕНТАРИИ (1)
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Спринт

Безграмотность полнейшая. Название страны Тринидад и Тобаго не склоняется. Счет матча Мексика - Тринидад и Тобаго какой? По тексту 2:1, по перечислению мячей 3:1. Сами то читаете, что выкладываете на сайт "С-Э"?

06:57