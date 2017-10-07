Мексика одержала волевую победу над Тринидадом и Тобаго

Сборная Мексики в отборочном матче чемпионата мира-2018 обыграла Тринидад и Тобаго - 2:1. Мексиканцы пропустили гол в середине второго тайма от Шахдона Винчестера, но в оставшееся время забили дважды - отличились Ирвинг Лосано, Хавьер Эрнандес и Эктор Эррера.
Мексиканцы, которые ранее обеспечили для себя поездку в Россию в следующем году, продлили серию без поражений до 9 матчей - 6 побед и 3 ничьи. Команда лидирует в группе, имея на счету 21 очко.
Дополнительная информация
- Сборная Мексики (футбол)
- Хавьер Эрнандес Балькасар
- сборная Тринидада и Тобаго
- Эктор Эррера
- Ирвинг Лосано
Спринт
Безграмотность полнейшая. Название страны Тринидад и Тобаго не склоняется. Счет матча Мексика - Тринидад и Тобаго какой? По тексту 2:1, по перечислению мячей 3:1. Сами то читаете, что выкладываете на сайт "С-Э"?
06:57