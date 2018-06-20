Мехди Бенатиа: "В ряде эпизодов арбитр мог поставить пенальти в ворота португальцев"

Защитник сборной Марокко Мехди Бенатиа считает, что в матче ЧМ-2018 против сборной Португалии (0:1) арбитры несколько раз ошиблись в пользу соперников.

- Считаю, что арбитр допустил несколько ключевых ошибок, в ряде моментов он мог поставить пенальти в ворота португальцев, - цитирует футболиста ТАСС. - По крайней мере, судьи могли воспользоваться системой видеопомощи арбитрам (VAR). Я говорил судье об этом, но он проигнорировал меня, что расстраивает. Я бы хотел уважения к своей сборной. Но в некоторых случаях это самое уважение не было проявлено.

Единственный мяч в этой игре забил Криштиану Роналду.

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