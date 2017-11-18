Мехди Бенатиа: "Буффон был искренне рад за меня и сборную Марокко"

Защитник "Ювентуса" Мехди Бенатиа рассказал, что голкипер команды Джанлуиджи Буффон поздравил его с выходом сборной Марокко на чемпионат мира-2018 несмотря на то, что Италии этого сделать не удалось. Также он признался, что он очень счастлив, так как сыграет на мировом первенстве.

– Выход на чемпионат мира-2018 – это самый яркий момент в моей карьере, – цитирует Sky Sports Бенатиа. – После стольких лет в сборной, этот выход на мировоей первество означает очень много. Как капитан команды, я чувствую это еще больше, и это был замечательный момент. Каждое утро я встаю и думаю об этом, и я счастлив, потому что мы действительно не собирались праздновать, но через шесть месяцев в Марокко будет невероятная вечеринка, потому что это страна, которая живет для футбола.

К сожалению, нам приходилось смотреть на чемпионаты мира по телевизору 20 лет, но теперь мы сыграем, нам есть чем гордиться. Когда я вернулся в клуб, увидел капитана Джиджи Буффона, и он был искренне рад за меня, и это было приятно, потому что для него и всех итальянцев это было очень трудное время.

Я был очень разочарован после вылета Италии, а он нашел силы поздравить меня. Мы как семья, и это сделало меня счастливым.