Медведев встретится с президентом Хорватии в Сочи

Премьер-министр России Дмитрий Медведев встретится с президентом Хорватии Колиндой Грабар-Китарович в Сочи 7 июля. Политики будут присутствовать на четвертьфинале ЧМ-2018 между национальными командами.

"В Сочи состоится встреча председателя правительства Российской Федерации с президентом Хорватии Колиндой Грабар-Китарович", - говорится в сообщении пресс-службы.

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