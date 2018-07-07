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Медведев встретится с президентом Хорватии в Сочи


Премьер-министр России Дмитрий Медведев встретится с президентом Хорватии Колиндой Грабар-Китарович в Сочи 7 июля. Политики будут присутствовать на четвертьфинале ЧМ-2018 между национальными командами.

"В Сочи состоится встреча председателя правительства Российской Федерации с президентом Хорватии Колиндой Грабар-Китарович", - говорится в сообщении пресс-службы.

Бразилия - Бельгия

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Дополнительная информация

https://rsport.ria.ru/russia2018_news/20180707/1139037336.html

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