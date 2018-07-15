Медведев убежден, что Россия провела лучший чемпионат мира

Премьер-министр России Дмитрий Медведев в своем Твиттере подвел итоги завершившегося чемпионата мира-2018. Турнир проходил в 11 российских городах на 12 стадионах с 14 июня по 15 июля. В финале французы обыграли хорватов со счетом 4:2.



- Великолепный финал! Франция - чемпион. Россия провела лучший Чемпионат мира по футболу!, - написал Медведев.

Великолепный финал! Франция - чемпион. Россия провела лучший Чемпионат мира по футболу! pic.twitter.com/jS0GXqUH9L – Дмитрий Медведев (@MedvedevRussia) 15 июля 2018 г.

Да здравствует Франция! Трехцветная машина, Дешаму - "Золотой мяч" //

Против такой Франции не поможет даже хорватский характер. "Трехцветные" – чемпионы мира!