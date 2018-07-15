22:40 15 июля | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Медведев убежден, что Россия провела лучший чемпионат мира


Премьер-министр России Дмитрий Медведев в своем Твиттере подвел итоги завершившегося чемпионата мира-2018. Турнир проходил в 11 российских городах на 12 стадионах с 14 июня по 15 июля. В финале французы обыграли хорватов со счетом 4:2.

- Великолепный финал! Франция - чемпион. Россия провела лучший Чемпионат мира по футболу!, - написал Медведев.

 

Да здравствует Франция! Трехцветная машина, Дешаму - "Золотой мяч" //
Против такой Франции не поможет даже хорватский характер. "Трехцветные" – чемпионы мира!

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