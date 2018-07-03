Медведев и Инфантино посетят матч ЧМ-2018 Колумбия - Англия

Премьер-министр России Дмитрий Медведев, президент ФИФА Джанни Инфантино и министр спорта РФ Павел Колобков станут почетными гостями матча 1/8 финала чемпионата мира-2018 между Англией и Колумбией, сообщает "Р-Спорт". Игра состоится сегодня в Москве на стадионе "Спартак".

Также в списке гостей значатся посол Великобритании в России Лори Бристоу, посол Колумбии в России Альфонсо Лопес Кабальеро, государственный министр Монако Серж Тель, глава УЕФА Александер Чеферин, генеральный секретарь ФИФА Фатма Самура, чемпион мира в составе сборной Аргентины Диего Марадона, чемпион мира в составе сборной Германии Лотар Маттеус, экс-полузащитник сборной России Алексей Смертин, актер Данила Козловский, первый вице-президент Российского футбольного союза (РФС) Никита Симонян, четырехкратный олимпийский чемпион, гимнаст Алексей Немов.