Медиацентр стадиона "Санкт-Петербург" будет перенесен на другое место. Это связано с тем, что он мешает выкатываться полю за пределы чаши арены.

- На днях в Санкт-Петербурге состоялось заседание с участием всех заинтересованных сторон по вопросам подготовки стадиона "Санкт-Петербург" к чемпионату мира - 2018, - цитирует ТАСС пресс-службу оргкомитета "Россия-2018". - По его итогам было принято решение о переносе медиацентра стадиона и зоны вещателей на другую площадку неподалеку от изначального места расположения этих объектов с целью обеспечения возможности выкатывания поля за пределы чаши арены. Демонтаж конструкций медиацентра начнется в ближайшее время.

Напомним, во время чемпионата мира 2018 года стадион "Санкт-Петербург" примет 7 матчей турнира, включая одну игру 1/8 финала, полуфинал, а также матч за третье место мирового первенства.