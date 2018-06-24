Мечтает ли Игнашевич отметить 39-й день рождения в финале ЧМ-2018? Отвечает защитник

Защитник сборной России Сергей Игнашевич в интервью официальному сайту ФИФА в шуточной форме ответил, мечтает ли он отметить 39-летие, выйдя на поле "Лужников" в финале домашнего чемпионата мира. День рождения у игрока обороны 14 июля, а решающий матч турнира состоится на следующий день.

– Финал на следующий день, – сказал с улыбкой Игнашевич. – Так что скорее матч за третье место (14 июля в Санкт-Петербурге. – Прим. "СЭ"). Но, думаю, о таких вещах лучше вслух не рассуждать.

На старте ЧМ-2018 сборная России поочередно обыграла Саудовскую Аравию (5:0) и Египет (3:1), досрочно оформив выход в 1/8 финала турнира. Хозяева турнира могут занять итоговое первое место в группе A, если 25 июня в Самаре не проиграют Уругваю.

Уругвай – Россия: чемпионат мира по футболу, 25 июня 2018, онлайн-трансляция матча – начало в 17.00 (время московское)

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