Мечтает ли Игнашевич отметить 39-й день рождения в финале ЧМ-2018? Отвечает защитник

Защитник сборной России Сергей Игнашевич в интервью официальному сайту ФИФА в шуточной форме ответил, мечтает ли он отметить 39-летие, выйдя на поле "Лужников" в финале домашнего чемпионата мира. День рождения у игрока обороны 14 июля, а решающий матч турнира состоится на следующий день.
– Финал на следующий день, – сказал с улыбкой Игнашевич. – Так что скорее матч за третье место (14 июля в Санкт-Петербурге. – Прим. "СЭ"). Но, думаю, о таких вещах лучше вслух не рассуждать.
На старте ЧМ-2018 сборная России поочередно обыграла Саудовскую Аравию (5:0) и Египет (3:1), досрочно оформив выход в 1/8 финала турнира. Хозяева турнира могут занять итоговое первое место в группе A, если 25 июня в Самаре не проиграют Уругваю.
Уругвай – Россия: чемпионат мира по футболу, 25 июня 2018, онлайн-трансляция матча – начало в 17.00 (время московское)
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https://ru.fifa.com/worldcup/news/%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B8-%D0%B8%D0%B3%D0%BD%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87-%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%B5%D0%BC%D1%81%D1%8F-%D0%BC%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BC-%D0%B2-