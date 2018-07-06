МЦК будет работать до 3.00 в ночь с 7 на 8 июля из-за матча Россия – Хорватия

Московское центральное кольцо (МЦК) в ночь с 7 на 8 июля будет работать до 3.00 из-за матча 1/4 финала чемпионата мира между сборными России и Хорватии, сообщает АГН "Москва".

Встреча команд пройдет в Сочи, однако в столице России будет организовано несколько фан-зон, кроме того, работают различные кафе и бары.

Как отмечается, поезда с 21.00 до 3.00 будут ходить каждые 10 минут, такое решение приняла компания РЖД и московский метрополитен.

Россия - Хорватия: чемпионат мира по футболу, 7 июля 2018, онлайн-трансляция матча 1/4 финала - начало в 21.00 (время московское)