МЧС предупреждает о жаркой погоде в Самаре перед матчем Уругвай - Россия

В Самаре перед матчем ЧМ-2018 Уругвай - Россия установилась жаркая погода, сообщает МЧС.

- МЧС России информирует: на территории Самарской области установилась жаркая погода, - говорится в сообщении. - Рекомендуем носить легкую одежду и головные уборы. При ухудшении самочувствия звонить по телефонам 03, 103.

Матч Россия – Уругвай состоится 25 июня на стадионе Самара Арена и начнется в 17.00 по московскому времени.

Чемпионат мира-2018 проходит в России с 14 июня по 15 июля.

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