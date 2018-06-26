МЧС предупредило об аномальной жаре в Ростове во время матча Исландия - Хорватия

МЧС предупредило о 40-градусной жаре в Ростовской области, где пройдет матч 3-го тура группового этапа чемпионата мира между сборными Исландии и Хорватии.

– Во второй половине дня 26 июня, а также 27, 28 и 29 июня на территории Ростовской области ожидается сильная жара +40 °C, – говорится в sms-оповещении.



Хорваты уже гарантировали участие в 1/8 финала турнира. Исландцы еще сохраняют шансы выйти в плей-офф.

Исландия - Хорватия: чемпионат мира по футболу, 26 июня 2018, онлайн-трансляция матча, начало – в 21.00 (время московское)