МЧС: мангалы и шашлыки во время ЧМ-2018 запретят только в определенных местах

Главный госинспектор РФ по пожарному надзору Ринат Еникеев прокомментировал информацию о запрете на шашлыки во время чемпионата мира-2018.

Ранее в МЧС сообщили, что в городах турнира вводится особый противопожарный режим, подразумевающий, в частности, запрет на разведение костров.

- При введении особого противопожарного режима региональные власти должны будут определить зоны, где будет введен запрет на использование источника открытого огня, в том числе на разведение костров, курение, шашлыки и фейерверки, - цитирует ТАСС Еникеева.

По его словам, к таким зонам относятся места с сухой растительностью, что создает высокие риски возникновения природных пожаров, а также территория вблизи пожароопасных объектов.

Частного сектора данные ограничения не коснутся.

Полный календарь чемпионата мира по футболу