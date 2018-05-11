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МЧС: мангалы и шашлыки во время ЧМ-2018 запретят только в определенных местах


Главный госинспектор РФ по пожарному надзору Ринат Еникеев прокомментировал информацию о запрете на шашлыки во время чемпионата мира-2018.

 
Главная арена ЧМ-2018 - стадион &quot;Лужники&quot; в Москве.Шашлыки, алкоголь и митинги. Что запретят болельщикам на ЧМ-2018

Ранее в МЧС сообщили, что в городах турнира вводится особый противопожарный режим, подразумевающий, в частности, запрет на разведение костров.

- При введении особого противопожарного режима региональные власти должны будут определить зоны, где будет введен запрет на использование источника открытого огня, в том числе на разведение костров, курение, шашлыки и фейерверки, - цитирует ТАСС Еникеева. 

По его словам, к таким зонам относятся места с сухой растительностью, что создает высокие риски возникновения природных пожаров, а также территория вблизи пожароопасных объектов.

Частного сектора данные ограничения не коснутся.

 

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http://tass.ru/obschestvo/5192779

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