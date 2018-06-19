Мбай Ньянг: "В матче с Польшей я оказался в нужное время в нужном месте"

Нападающий сборной Сенегала Мбай Ньянг после матча чемпионата мира-2018 против Польши (2:1) отметил, что был рад попасть в состав команды. Игрок был назван лучшим в этой встрече, он забил победный мяч.

- Я очень рад, что попал в итоговый состав сборной, это уже большая гордость, - приводит "Р-Спорт" слова Ньянга. - А сегодня мы начали с победы, это большое удовлетворение игрокам и тренеру. Я старался принести пользу, рад, что это удалось. Мы хотели проявить свою силу. Мы всю неделю думали о том, как играть. А сегодня все следовали плану тренера. Гордимся победой.

Можно сказать, что оказался в нужном месте в нужное время. Считаю, что сегодня у нас был замечательный матч, но мы заслужили эту удачу. Нам удалось воспользоваться теми возможностями, которые у нас были.

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