21:09 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Мбай Ньянг: "Нам повезло, но мы заслужили эту удачу"


Нападающий сборной Сенегала  Мбай Ньянг, признанный лучшим игроком матча чемпионата мира против Польши, отметил, что его команда победила по делу.

- Мы хотели проявить свою силу, долго готовились, а четко следовали сегодня инструкциям тренера. Я счастлив быть частью команды, а уж забить победный гол - это вообще предел мечтаний. Можно сказать, что мне повезло, потому что польские игроки ошиблись. Но я считаю, мы эту удачу заслужили. (Филипп ПАПЕНКОВ)

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Польша - Сенегал

 

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