М'Бай Ньянг будет играть за Сенегал

Нападающий "Торино" М'Бай Ньянг принял решение выступать за сборную Сенегала, сообщает Afrik Foot. Форвард был включен в заявку сенегальцев на матч отборочного турнира ЧМ-2018 против Кабо-Верде, который пройдет 7 октября.

Сын выходцев из Сенегала ранее выступал за юношеские и молодежную сборную Франции. Правами на него владеет "Милан", а в "Торино" он играет на правах аренды.

Сенегал в группе D занимает третье место с пятью очками, но лидирует по потерянным, поскольку провел на один матч меньше Буркина-Фасо и Кабо-Верде.