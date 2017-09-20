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20:21 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

М'Бай Ньянг будет играть за Сенегал


Нападающий "Торино" М'Бай Ньянг принял решение выступать за сборную Сенегала, сообщает Afrik Foot. Форвард был включен в заявку сенегальцев на матч отборочного турнира ЧМ-2018 против Кабо-Верде, который пройдет 7 октября. 

Сын выходцев из Сенегала ранее выступал за юношеские и молодежную сборную Франции. Правами на него владеет "Милан", а в "Торино" он играет на правах аренды.

Сенегал в группе D занимает третье место с пятью очками, но лидирует по потерянным, поскольку провел на один матч меньше Буркина-Фасо и Кабо-Верде. 

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