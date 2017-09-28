Мбаппе вызван в сборную Франции, Бензема - нет

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам огласил состав команды на два заключительных матча отборочного турнира чемпионата мира-2018 против Болгарии и Белоруссии. Нападающий "ПСЖ" Кильян Мбаппе попал в окончательную заявку команды. Отметим, что форвард "Реала" Карим Бензема не вызван в национальную сборную.
Полностью состав сборной Франции выглядит следующим образом:
Вратари: Альфонс Ареола ("ПСЖ"), Юго Ллорис ("Тоттенхэм", Англия), Стив Манданда ("Марсель");
Защитники: Люка Динь, Самюэль Юмтити ("Барселона", Испания), Кристоф Жалле ("Лион"), Преснель Кимпембе, Левен Курзава ("ПСЖ"), Лоран Косьельни ("Арсенал", Англия), Джибриль Сидибе ("Монако"), Рафаэль Варан ("Реал", Испания);
Полузащитники: Н’Голо Канте ("Челси", Англия), Блез Матюиди ("Ювентус", Италия), Адриен Рабьо ("ПСЖ"), Мусса Сиссоко ("Тоттенхэм", Англия), Димитри Пайет, Флориан Товен (оба – "Марсель"); Корантен Толиссо, Кингсли Коман (оба - "Бавария", Германия), Тома Лемар ("Монако");
Нападающие: Оливье Жиру, Александр Ляказетт ("Арсенал", Англия), Антуан Гризманн ("Атлетико", Испания), Кильян Мбаппе ("ПСЖ").
Напомним, что Бензема был отстранен от сборной Франции из-за его причастности к делу о шантаже хавбека "Фенербахче" Матье Вальбуэна. С Болгарией Франция встретится 7 октября, с Белоруссией - 10 октября. "Трехцветные" с 17 очками располагаются на первом месте турнирной таблицы в группе A отборочного турнира чемпионата мира.
RDV lundi à Clairefontaine pour préparer les 2 derniers matchs de Qualif' pour la #CDM2018 !👊 #BULFRA🇧🇬 #FRABIE🇧🇾#FiersdetreBleus pic.twitter.com/lFJ2m4NTdS– Equipe de France (@equipedefrance) 28 сентября 2017 г.
- Барселона (Футбол)
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- Ювентус
- Марсель
- Тоттенхэм
- Фенербахче (Футбол)
- Арсенал Л
- Атлетико
- Бавария
- Лион
- Карим Бензема
- Дидье Дешам
- Стив Манданда
- Сборная Белоруссии (Футбол)
- Сборная Болгарии (Футбол)
- Сборная Франции (футбол)
- Пари Сен-Жермен / ПСЖ
- Монако
- Лоран Косьельни
- Юго Ллорис
- Рафаэль Варан
- Кристоф Жалле
- Кингсли Коман
- Антуан Гризманн
- Люка Динь
- Оливье Жиру
- Блез Матюиди
- Мусса Сиссоко
- Димитри Пайет
- Н`Голо Канте
- Александр Ляказетт
- Самюэль Юмтити
- Тома Лемар
- Преснель Кимпембе
- Альфонс Ареола
- Джибриль Сидибе
- Кильян Мбаппе
- Корантен Толиссо
- Флориан Товен
- Адриен Рабьо