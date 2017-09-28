Мбаппе вызван в сборную Франции, Бензема - нет

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам огласил состав команды на два заключительных матча отборочного турнира чемпионата мира-2018 против Болгарии и Белоруссии. Нападающий "ПСЖ" Кильян Мбаппе попал в окончательную заявку команды. Отметим, что форвард "Реала" Карим Бензема не вызван в национальную сборную.

Полностью состав сборной Франции выглядит следующим образом:

Вратари: Альфонс Ареола ("ПСЖ"), Юго Ллорис ("Тоттенхэм", Англия), Стив Манданда ("Марсель");

Защитники: Люка Динь, Самюэль Юмтити ("Барселона", Испания), Кристоф Жалле ("Лион"), Преснель Кимпембе, Левен Курзава ("ПСЖ"), Лоран Косьельни ("Арсенал", Англия), Джибриль Сидибе ("Монако"), Рафаэль Варан ("Реал", Испания);

Полузащитники: Н’Голо Канте ("Челси", Англия), Блез Матюиди ("Ювентус", Италия), Адриен Рабьо ("ПСЖ"), Мусса Сиссоко ("Тоттенхэм", Англия), Димитри Пайет, Флориан Товен (оба – "Марсель"); Корантен Толиссо, Кингсли Коман (оба - "Бавария", Германия), Тома Лемар ("Монако");

Нападающие: Оливье Жиру, Александр Ляказетт ("Арсенал", Англия), Антуан Гризманн ("Атлетико", Испания), Кильян Мбаппе ("ПСЖ").

Напомним, что Бензема был отстранен от сборной Франции из-за его причастности к делу о шантаже хавбека "Фенербахче" Матье Вальбуэна. С Болгарией Франция встретится 7 октября, с Белоруссией - 10 октября. "Трехцветные" с 17 очками располагаются на первом месте турнирной таблицы в группе A отборочного турнира чемпионата мира.