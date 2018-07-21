Мбаппе в последних матчах ЧМ-2018 играл с травмой позвоночника, полученной во время похода в душ

Нападающий сборной Франции Кильян Мбаппе в последних матчах победного для "трехцветных" чемпионата мира-2018 играл с травмой позвоночника, сообщает L’Equipe. По информации источника, 19-летний форвард получил повреждение спины перед игрой 1/2 финала против Бельгии (1:0) – в день встречи на пути в душ он сделал неудачное движение, из-за чего у игрока оказались защемлены три позвонка.

Мбаппе смог принять участие в оставшихся матчах ЧМ-2018 благодаря работе медицинского штаба сборной Франции. Главный тренер "трехцветных" Дидье Дешам отметил, что врачи поступили правильно.

На турнире в России Мбаппе принял участие в шести матчах, забив 3 мяча, один из них – в финале против Хорватии (4:2). По итогам ЧМ-2018 ФИФА назвала нападающего лучшим молодым игроком турнира.

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