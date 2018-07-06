Мбаппе предложили перейти в "Химки"

Необычный баннер появился на матче 1/4 финала чемпионата мира-2018 Уругвай - Франция (0:2). Неизвестные болельщики предложили форварду французов Кильяну Мбаппе перейти из "ПСЖ" в "Химки".

"Мбаппе, переходи в "Химки", стань легендой!" - говорится на баннере. Также рядом фанаты вывесили баннер с логотипом "Химок" и клубной "розой".

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