Мбаппе предложили перейти в "Химки"

Необычный баннер появился на матче 1/4 финала чемпионата мира-2018 Уругвай - Франция (0:2). Неизвестные болельщики предложили форварду французов Кильяну Мбаппе перейти из "ПСЖ" в "Химки".
"Мбаппе, переходи в "Химки", стань легендой!" - говорится на баннере. Также рядом фанаты вывесили баннер с логотипом "Химок" и клубной "розой".
"Мбаппе перехоли в Химки и стнь легендой" #URUFRA 👍🏼👍🏼👍🏼😂😂😂 pic.twitter.com/JCyA3Yx1HG– Yanis Madni Official (@YanisMadniOffcl) 6 июля 2018 г.
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- Кильян Мбаппе