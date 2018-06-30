Мбаппе пожертвует деньги за ЧМ-2018 на благотворительность

Нападающий сборной Франции Кильян Мбаппе пожертвует все деньги, которые заработает во время чемпионата мира-2018​, на благотворительность, сообщает L'Equipe. 19-летний француз убежден, что футболистам не нужны деньги за то, что они представляют свою страну.

По информации СМИ, Мбаппе за каждый матч на мировом первенстве получает 20 тысяч евро, не считая дополнительных выплат за результативность. В России он уже сыграл в 3 матчах и забил 1 гол.

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