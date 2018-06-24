Мбаппе объявил бойкот прессе

Нападающий сборной Франции Кильян Мбаппе решил не общаться с журналистами до конца чемпионата мира, сообщает TF1. По данным источника, форварду надоела критика со стороны прессы по поводу неубедительного начала ЧМ-2018 в исполнении французов. Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам отшутился, отвечая на вопрос о бойкоте СМИ со стороны Мбаппе.

– Вы же тоже злитесь порой, – отметил Дешам. – Со мной он весело общается, шутит, смеется. Футболисты люди, а не роботы. Они переживают хорошие и плохие времена. Лучший ответ Кильян дает на футбольном поле.

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