09:37 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Мбаппе или Модрич? Азар считает лучшим игроком ЧМ-2018 себя


Полузащитник сборной Бельгии Эден Азар считает себя лучшим игроком чемпионата мира-2018. Тем не менее, по его словам, этот приз получит игрок финальной встречи турнира, в которой встретятся Франция и Хорватия.

Напомним, Бельгия заняла третье место, в матче за бронзу победив Англию (2:0). Азар забил в ворота англичан один из мячей. Всего на турнире он забил 3 мяча и отдал 2 голевых передачи, также хавбек "Челси" является одним из лучших на ЧМ-2018 по количеству обводок.

- Награду лучшего игрока турнира я бы отдал себе. Но, конечно, выбираю не я. Я думаю, приз отдадут кому-нибудь, кто вышел в финал, – цитирует Азара Sport English.

Опрос

Кто лучший футболист чемпионата мира-2018?
голосовать
К комментариям
0
Материалы сюжета: ЧМ-2018. Финал Франция - Хорватия
Материалы других СМИ