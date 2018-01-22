Майкл О'Нилл отказался возглавить сборную Шотландии

Главный тренер сборной Северной Ирландии Майкл О'Нилл отказался от предложения возглавить национальную команду Шотландии. 48-летний наставник в ноябре прошлого года подписал новый шестилетний контракт.

О'Нилл возглавил сборную Северной Ирландии в 2011 году. Под его руководством команда впервые в истории вышла в финальную часть чемпионата Европы-2016. Кроме того, национальная команда попала в сытковые матчи чемпионата мира-2018, но уступила в двух стыковых встречах Швейцарии с общим счетом 0:1.

– Взвесив все, я решил отказаться от этой возможности. Для меня большая честь, но сейчас не подходящее время для этого, – цитирует О’Нила Sky Sports. – Я признателен шотландской ассоциации за профессиональную работу. Желаю им успехов в будущем.