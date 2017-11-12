Майкл О’Нилл: "Северная Ирландия до конца не теряла надежду"

Главный тренер сборной Северной Ирландии Майкл О’Нилл после поражения по сумме двух встреч от Швейцарии (дома - 0:1, на выезде - 0:0) сказал, что его подопечные сделали все возможное. Специалист считает, что в ответной встрече. которая состоялась в Базеле, команда играла действительно смело.

- Сегодня мы сделали все, что могли, - цитирует официальный сайт УЕФА О`Нилла. - То, что команда сделала для меня и страны - потрясающего. Порой нам нужно было поймать удачу. До 94-й минуты мы не теряли надежду на то, что попадем на чемпионат мира. Мы играли действительно смело.

Напомним, Швейцария стала 27-м участником чемпионата мира. Турнир пройдет в России с 14 июня по 15 июля.