Майкл Единак: "Очень рады, что Австралия снова едет на чемпионат мира"

Полузащитник сборной Австралии Майкл Единак после победы над Гондурасом (3:1) в ответном стыковом матче и выхода на чемпионат мира-2018 отметил, что ему трудно описать свои чувства. Австралийцы в четвертый раз подряд завоевали право сыграть в финальной стадии чемпионата мира.

- Это трудно описать, просто нереально. Мы знали, что отборочный турнир будет трудным. Однако итоговый результат сделал его особенным, - цитирует Единака Reuters. - Мы работали два с половиной года, чтобы добиться этой цели, и мы справились. Очень рады, что мы снова едем на чемпионат мира.