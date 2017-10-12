Маурисио Покеттино: "Я заснул, когда смотрел матч Аргентины"

Главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Покеттино признался, что уснул по ходу просмотра матча квалификационного турнира чемпионата мира между Эквадором и Аргентиной (1:3). Напомним, что в этой встрече хет-трик оформил Лионель Месси, благодаря чему команда отобралась на финальную часть турнира в России.

– Я заснул, когда смотрел матч Эквадор – Аргентина, меня разбудили мои дети, – цитирует Marca Покеттино. – Но я видел первый гол Месси. Он не мог не дать Аргентине шанс сыграть на чемпионате мира. Трудно было бы принять поражение.