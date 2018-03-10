Маурисио Перейра: "Россиянам нужно подучить английский язык к ЧМ-2018"

Полузащитник "Краснодара" Маурисио Перейра считает, что Россия почти готова к чемпионату мира-2018. По мнению уругвайского хавбека, единственной проблемой остается языковой барьер.
– Наверное, не хватает только некоторых последних штрихов, – цитирует gazeta.ru Перейру. – Я бы отметил, что россиянам нужно немного подучить английский язык, чтобы иностранцам было проще объясняться, когда они приедут на матчи в самые разные города страны. А в остальном Россия вполне готова к чемпионату мира.
ЧМ-2018 пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России на 12 стадионах.
Дополнительная информация
https://www.gazeta.ru/sport/news/2018/03/10/n_11267965.shtml
Don
Без России, к вам никто не приедет, у вас никогда не будет ЧМ) В мире никто не уважает нищебродных поджигателей покрышек)
02:27
pahom-17
баламошка.......у нас был такой тоже все бегал ..( на самом деле) а потом года через 2 увидели его с нянькой...она все Николай Николаич ведите себя хорошо...а он ко всем приставал и спрашивал одно и то же-,, физкульт ура или физкульт прощай?,,
02:03
pahom-17
учите русский..басурмане...))) больше пользы будет..а то английский....))))
01:57
баламошка
За Россию без допинга! все идет к тому, что учить надо будет не английский, а арабский, потому что приедут к нам только иран и саудовская аравия/////////Китайский учи и не парься) Скоро они ко всем придут) Будем всей страной изучать чайные церемонии, ушу и конфуцианство, буддизм и даосизм) Лично я буду готовится стать шаманом в какой-нибудь деревне,а если повезёт, то в селе) Буду бегать с голыми прихожанками вокруг костра и жрать мухоморы)
00:20
За Россию без допинга!
все идет к тому, что учить надо будет не английский, а арабский, потому что приедут к нам только иран и саудовская аравия
00:03
баламошка
Ещё чего нам надо сделать? Матрёшками и балалайками вас бесплатно задарить? Наташки, вы уж там скооперируйтесь и берите с иностранцев побольше за услуги любовные, чтоб сильно не наглели)
22:56 10 марта