Маурисио Перейра: "Россиянам нужно подучить английский язык к ЧМ-2018"

Полузащитник "Краснодара" Маурисио Перейра считает, что Россия почти готова к чемпионату мира-2018. По мнению уругвайского хавбека, единственной проблемой остается языковой барьер.

– Наверное, не хватает только некоторых последних штрихов, – цитирует gazeta.ru Перейру. – Я бы отметил, что россиянам нужно немного подучить английский язык, чтобы иностранцам было проще объясняться, когда они приедут на матчи в самые разные города страны. А в остальном Россия вполне готова к чемпионату мира.

ЧМ-2018 пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России на 12 стадионах.