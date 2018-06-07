Маурисио Перейра: "Говорил Смолову, что Годин и Хименес разрежут его пополам"

Полузащитник "Краснодара" Маурисио Перейра прокомментировал игру своего одноклубника Федора Смолова. По словам уругвайского хавбека, россиянин психологически нестабилен и не слишком агрессивен один в один.

- У Смолова есть все качества, чтобы усложнить жизнь защитникам, если только его не заблокируют два или три игрока. Вот тогда он испытывает трудности, - цитирует Zona Mixta Перейру. - Федор здорово цепляется за мячи и любит уйти от оппонента и ударить издалека. Но он психологически нестабилен.



Федор и быстрый и физически одаренный, но в игре один в один не достаточно агрессивен. Я говорил ему, что Годин и Хименес разрежут его пополам. Он посмеялся, ведь он знаком с их игрой, ментально он будет готов к этому. В чемпионате России Смолову дают спокойно принимать мяч и разворачиваться, а в игре против сборной Уругвая у него таких шансов не будет.



Сборная России сыграет с Уругваем 25 июня в рамках группового турнира чемпионата мира-2018.

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