Матюиди посвятил победу на ЧМ-2018 жертвам террористических атак во Франции

Полузащитник сборной Франции Блез Матюиди после финала чемпионата мира-2018 против Хорватии (4:2) посвятил победу жертвам террористических атак. В ноябре 2015 года в Париже произошли взрывы и расстрелы, жертвами которых стали 130 человек. В июле 2016 года в Ницце погибли 86 человек в результате наезда грузовика.

- Мы заслужили эту победу, на пути к финалу нам не всегда было легко, однако мы выдержали, - приводит ТАСС слова Матюиди. - Я горд за себя, за команду и, конечно же, за страну, которая пережила очень сложные моменты в последние годы. Я хочу посвятить эту победу всем жертвам террористических атак, это и их победа тоже. Сегодня мы смогли объединить народ, надеюсь, мы продолжим в том же духе.