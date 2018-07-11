16:13 11 июля | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Матвиенко рассчитывает, что ФИФА сделает выводы в связи с поведением Виды


Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко после сегодняшней встречи с генеральным секретарем ФИФА Фатмой Самурой выразила надежду, что организация сделает серьезные выводы в связи с поведением защитника сборной Хорватии  Домагоя Виды после матча 1/4 финала чемпионата мира против России (2:2, 4:3 пен.). Вида опубликовал видео, на котором скандировал: "Слава Украине!"

Пусть это решает ФИФА, - цитирует ТАСС Матвиенко. - Пусть это будет на совести тех, кто воспользовались этой ситуацией (победой в матче). Но я знаю, что ФИФА делает серьезные выводы.

Сборная Хорватии в полуфинале чемпионата мира встретится с Англией (11 июня, "Лужники").

Хорватия - Англия: чемпионат мира по футболу, 11 июля 2018, онлайн-трансляция матча 1/2 финала - начало в 21.00 (время московское)

Хорватия - Англия

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https://worldcup2018.tass.ru/articles/5365357

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Материалы сюжета: ЧМ-2018. 1/4 финала
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