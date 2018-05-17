17:34 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Матвиенко призвала власти Волгограда к ЧМ-2018 избавиться от "замызганных ларьков" и "дур со щитами"

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Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, приехавшая в Волгоград с рабочим визитом, призвала власти города избавиться от ларьков и крупноформатной рекламы в преддверии чемпионата мира-2018

- К мэру есть пожелания. Должны быть современные точки торговли, а не эти страшные, замызганные ларьки. От всего этого наследия 90-х годов надо избавляться, - цитирует ria.ru Матвиенко. - Крупноформатной рекламы не должно быть в городе, она должна быть только на выездных трассах, даже в законе это прописано. А здесь стоят эти огромные "дуры" со щитами, уродуют облик города, красивого, замечательного города.

В Волгограде состоятся четыре матча группового турнира чемпионата мира-2018: Тунис - Англия (18 июня), Нигерия - Исландия (22 июня), Саудовская Аравия - Египет (25 июня) и Япония - Польша (28 июня).

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Дополнительная информация

https://ria.ru/society/20180517/1520758775.html

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КОММЕНТАРИИ (1)
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Thomas_Boy_

Валька что-то много бакланит в последнее время.

17:43

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