Маттеус представил кубок чемпионата мира в Москве

В воскресенье, 3 июня, в Москве на Манежной площади прошла церемония приветствия кубка чемпионата мира. С 4 по 7 июня главный трофей мирового футбола будет выставлен в Парке Горького, на Пушкинской набережной – желающие получат возможность сфотографироваться с ним.

В церемонии принял участие чемпион мира 1990 года в составе сборной Германии Лотар Маттеус.

Матчи чемпионата мира-2018 пройдут на 12 стадионах в 11 городах России с 14 июня по 15 июля. Сборная России на домашнем турнире сыграет в группе A с Саудовской Аравией (14 июня, Москва, "Лужники"), Египтом (19 июня, Санкт-Петербург) и Уругваем (25 июня, Самара).

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