Защитник "Баварии" и сборной Германии Матс Хуммельс согласился, что он плохо играет головой. В Твиттере одна из болельщиц попросила его отработать данный элемент игры.

– Матс, вы отлично играете в защите, но, пожалуйста, поработайте над ударами головой! Вы много раз били мимо ворот не только на ЧМ, но и в прошлом сезоне в "Баварии". Вы отлично выбираете позицию, но вам сложно попасть мячом в створ! – написала болельщица.

– К сожалению, это правда… Я много работаю над ударами головой, уже должен был быть какой-то результат, – ответил Хуммельс.

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