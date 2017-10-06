Матс Хуммельс: "Германия будет одним из фаворитов ЧМ-2018"

Защитник сборной Германии Матс Хуммельс согласен с тем, что его команда будет одним из фаворитов ЧМ-2018. По его словам, неудача на Евро-2016 не должна сказаться на шансах немцев.

– Мы не так и плохо сыграли на Евро-2016, – цитирует AFP Хуммельса. – Играли хорошо, но потеряли некоторых футболистов. Если отправимся на чемпионат мира с той же командой, то будем в числе фаворитов. У нас очень разные игроки есть в составе. У тренеров много вариантов. Это разнообразие – одна из сильных сторон нашей команды перед чемпионатом мира.