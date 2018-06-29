Матиас Йергенсен: "Пока о четвертьфинале с Россией говорить рано"

Защитник сборной Дании Матиас Йергенсен верит, что его команде по силам обыграть Хорватию в 1/8 финала чемпионата мира-2018. Также он отметил, что пока рано думать о потенциальной игре с Россией​ в 1/4 финала.

– Как оцените шансы сборной Дании в матче с командой Хорватии?

– Мы можем побороться за выход в четвертьфинал. Хорваты показали очень качественный футбол на групповой стадии. У них очень сильный состав, много игроков мирового уровня – особенно Лука Модрич. Их разгром Аргентины произвел фантастическое впечатление. Но мы верим, что способны обыграть хорватов. Считаю, что мы еще прибавим к следующему матчу по сравнению с тем, что уже показали в группе.

– В случае выхода в четвертьфинал вы можете сыграть в нем со сборной России – если она обыграет испанцев. Как оцениваете выступление хозяев турнира?

– Мне понравилась их игра в первых двух матчах. Они хорошо разрушают чужие атаки в середине поля, а впереди есть несколько интересных футболистов. В первую очередь – Черышев и Головин. Но я сейчас не хочу ничего говорить. Сначала нужно сыграть с Хорватией. И уже потом думать о четвертьфинале. Пока о четвертьфинале с Россией говорить рано.

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