Матиас Краневиттер: "Одна из моих целей – сыграть на чемпионате мира в России"

Полузащитник "Зенита" и сборной Аргентины Матиас Краневиттер в интервью пресс-службе сине-бело-голубых в преддверии товарищеского матча с Россией заявил о том, что рад быть вызванным в национальную команду.

Встреча россиян и аргентинцев состоится 11 ноября на стадионе "Лужники", начало игры – в 16.00 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию этого матча.

– Сборная Аргентины сыграет на чемпионате мира в России. Сейчас вас вызвали на контрольный матч в Москве. Радует, что удастся избежать длительного перелета? – вопрос Краневиттеру.

– В первую очередь я бесконечно рад самому вызову в сборную, потому что выступать за национальную команду – большая честь для любого футболиста. Одна из моих целей – сыграть на чемпионате мира в России.

– Почему сборная Аргентины так тяжело отбиралась на чемпионат мира?

– В Южной Америке очень сложный отборочный раунд, возможно, самый сложный из всех. Все соперники сильные, они регулярно играют между собой и знают друг друга до мелочей. Почти все команды в нашем отборе претендуют на выход на чемпионат мира, но мы показали, что являемся мощной командой и что достойны выступить на мундиале в России.

– Все зенитовские аргентинцы говорят, что Месси в стране – человек номер один, но при этом он очень скромный в общении. Можете привести пример?

– Месси на самом деле очень простой, компанейский парень. У него нет ни намека на заносчивость, он не страдает от звездной болезни. Да, для аргентинских фанатов Лионель – настоящий идол, люди готовы молиться на него, но в команде он такой же игрок, как все остальные, мы все работаем на один результат. Сложно привести какой-то конкретный пример просто потому, что он не будет уникальным – Месси ведет себя в коллективе точно так же, как и все. Для меня большая честь играть с ним в одной команде.