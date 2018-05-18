Матиас Краневиттер: "Не считаю, что мой переход в "Зенит" снизил шансы на попадание в сборную"

Полузащитник "Зенита" Матиас Краневиттер признался, что ждал включения в состав сборной Аргентины на ЧМ-2018. Хавбека не оказалось даже в расширенной заявке аргентинской команды.

– Да, в последние дни мне было грустно, потому что я ожидал чего-то другого, – цитирует Ole Краневиттера. – Я не тот игрок, который регулярно был в основном составе, но ждал, что получу еще шанс. Однако такое происходит. Решение принимаю не я. Продолжу работать, чтобы в будущем иметь еще шансы.

Я не считаю, что мой переход в "Зенит" снизил шансы на попадание в сборную. Ведь именно из "Зенита" я там оказался в последний раз. Конечно, немного грустно. Но буду теперь наслаждаться отпуском с семьей.