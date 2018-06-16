Матиас Краневиттер: "Аргентина станет чемпионом мира!"

Аргентинский полузащитник "Зенита" Матиас Краневиттер считает, что сборная его страны выиграет чемпионат мира-2018.
- На групповом этапе чемпионата мира, наверное, буду смотреть только матчи аргентинской команды, а вот начиная со стадии плей-офф точно буду следить за всеми играми, - приводит слова Краневиттера официальный сайт "Зенита". - Кто победит? Конечно, Аргентина!
25-летний хавбек также рассказал, что будет усердно работать на сборах петербургской команды, которые стартуют завтра.
- Нам нужно забыть тот сезон, пусть это все останется в прошлом. Сейчас у нас новый сезон, новый сбор и отличное настроение. Надо хорошо поработать, чтобы ударно начать новый сезон, - сказал Краневиттер.
В минувшем сезоне аргентинец провел 33 матча в составе "Зенита".
Сборная Аргентины сыграет в группе D против Исландии (16 июня, Москва, "Спартак"), Хорватии (21 июня, Нижний Новгород) и Нигерии (26 июня, Санкт-Петербург).
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Дополнительная информация
https://fc-zenit.ru/news/2018-06-16-matias-kranevitter-kto-stanet-chempionom-mira-konechno-argentina-.htm
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