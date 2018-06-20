Матео Ковачич: "Чтобы остановить Месси, потребуется командная работа"

Полузащитник сборной Хорватии Матео Ковачич заявил, что команда должна действовать слаженно, если хочет остановить нападающего Аргентины Лионеля Месси в очной встрече на чемпионате мира. Команды сыграют 21 июня в Нижнем Новгороде.
Напомним, свой первый на турнире матч хорваты выиграли, забив Нигерии два безответных мяча. Аргентинцы, в свою очередь, не смогли сломить сопротивление Исландии (1:1), а Месси не реализовал пенальти.
- Один день до битвы в Нижнем Новгороде! - цитирует официальный Твиттер сборной Хорватии Ковачича. - Чтобы попытаться останить Месси, потребуется командная работа. Но Хорватия готова играть с самыми сильными соперниками.
Хорватам в рамках группового этапа также предстоит сыграть против Исландии. Их встреча пройдет 26 июня в Ростове-на-Дону.
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🇦🇷🆚🇭🇷– HNS | CFF (@HNS_CFF) 20 июня 2018 г.
1⃣ day left until #ARGCRO #WorldCup clash in Nizhny Novgorod!#BeProud #FlamingPride #ARG #CRO #Vatreni🔥 pic.twitter.com/Zm8BdyvZwl
- Сборная Аргентины (Футбол)
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