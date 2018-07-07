Матчи ЧМ-2018 в Сочи посетили более 264 тысяч зрителей

Общее число зрителей, посетивших матчи чемпионата мира по футболу на стадионе "Фишт" в Сочи, превысило 264 тысячи, информирует "РИА Новости".

На сочинском стадионе "Фишт" состоялись матчи группового этапа Португалия – Испания (3:3), Бельгия – Панама (3:0), Германия – Швеция (2:1), Австралия – Перу (0:2), матч 1/8 финала Уругвай – Португалия (2:1). В субботу на нем проходит четвертьфинальная игра Россия – Хорватия. Три из шести матчей прошли при аншлаге в 44 287 зрителей.

В итоге матчи чемпионата мира с трибун арены посмотрели 264 тысячи 57 человек.

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