Матч Уругвай - Россия получится очень интересным, убежден Моуринью

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью поделился ожиданиями от матча 3-го тура группового этапа чемпионата мира между сборными России и Уругвая.
- На стороне хозяев огромная поддержка болельщиков, но уругвайцы могут играть технично, активно, красиво и эмоционально, - отметил Моуринью. - Матч может получиться очень интересным.
Уругвай – Россия: чемпионат мира по футболу, 25 июня 2018, онлайн-трансляция матча – начало в 17.00 (время московское)
Сборная России на чемпионате мира по футболу //
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https://russian.rt.com/sport/news/528112-mourinyu-urugvai-rossiya