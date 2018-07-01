Матч Уругвай - Португалия прошел без нарушений

Во время матча 1/8 финала чемпионата мира между сборными Уругвая и Португалии (2:1) в Сочи не было зафиксировано нарушений общественного порядка, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю.

- Сотрудники правоохранительных органов во взаимодействии с организаторами мероприятия приняли необходимые меры по обеспечению правопорядка и безопасности граждан во время футбольного матча. - цитирует ТАСС источник в полиции. - Нарушений общественного порядка при проведении мероприятия не допущено.

Отметим, что это был предпоследний матч в Сочи. Также здесь пройдет встреча четвертьфинала.